Česko vzdalo své zastoupení na vlivném veletrhu v Boloni. Uškodí nám to, reagují nakladatelé

Boloňský veletrh knih pro děti a mládež je nejvýznamnější akcí svého druhu v Evropě a míří sem všichni, kdo mají s touto literaturou co do činění: nakladatelé, agenti, grafici, autoři i ilustrátoři. „Jsou to nejjednodušší cesty, jak dostat ven knihy i naše ilustrátory a autory,“ říká o prezentaci na italském veletrhu Tereza Horváthová z nakladatelství Baobab.

Účast na osmapadesátém ročníku ministerstvo kultury zrušilo na žádost Moravské zemské knihovny a Českého literárního centra, jehož je knihovna z pověření ministerstva zřizovatelem. Cílem instituce je „soustavná a systematická propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí i u nás“. Mimo jiné má na starosti prezentaci Česka na čtyřech zahraničních veletrzích: v Londýně, Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem a právě v Boloni.

Problémy v komunikaci

Účast zvažuje centrum před každým nadcházejícím ročníkem, možné zapojení podle vedoucího Martina Krafla posuzuje jak z hlediska finančního, tak organizačního. Loňské jarní přípravy boloňského veletrhu ovlivnila pandemie. Organizátoři nejprve v únoru oznámili, že významnou knižní událost posunují na květen, v březnu, kdy se běžně veletrh koná, pak padlo rozhodnutí, že se ročník zruší zcela. Dlouho se prý řešila organizace, storna účastnických poplatků a další záležitosti.

Podle vyjádření ministerské mluvčí Michaely Lagronové se Moravská zemská knihovna a České literární centrum odvolávaly na problémy v komunikaci s italskými organizátory.

„Když se v polovině minulého roku připravovaly rozpočty na rok 2021 a když jsme s ministerstvem kultury vedli rozpravu, na kterých veletrzích být, tak od mých kolegů, kteří měli Boloňu na starosti, vím, že právě s Boloňou byla komunikace nejsložitější, a myslím si, že to v rozhodování hrálo také roli,“ potvrzuje Martin Krafl.

„To je nesmysl,“ reaguje za nakladatele dětské literatury Tereza Horváthová z Baobabu. „Nedávno jsem byla v Boloni, kde se veletrh řeší, snaží se přežít a velice stojí o to, aby klasičtí účastníci veletrhu zůstávali. Obzvláště státy, které jsou pro ně důležité, a Česká republika je považována za tradičního účastníka,“ nepochybuje nakladatelka; v roce 1963 stálo tehdejší Československo u zrodu veletrhu, o současnou tuzemskou produkci je navíc zájem zejména s ohledem na renesanci českého ilustrátorství.

Centrum nabízí podporu, podle nakladatelů nestačí

České literární centrum se tuzemským nakladatelům dětské literatury a literárních agentů rozhodlo nabídnout finanční podporu, která by měla pokrýt náklady na cestu do Boloni. Mezi deset schválených žadatelů rozdělilo 150 tisíc korun. Podporu mají přislíbena nakladatelství Meander, Paseka, Verzone, Jakost, Labyrint, Host, Argo, Albatros a Baobab a agentura DB Agency.

Zástupci nakladatelů ale podporu považují za nedostatečnou, ti menší si nemohou, ani s přidělenou podporou, v Boloni vlastní prezentaci dovolit. Podle nich je festival jediný svého druhu a absence národního stánku poškodí literární renomé České republiky.

Zvláště když se o České republice prý uvažovalo jako o jednom z hlavních hostů příštích ročníků, tedy v době, „kdy se kontinuální práce mnoha českých profesionálů i smysluplné zastoupení v Boloni konečně začaly zhodnocovat“, stojí v otevřeném dopise adresovaném ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD).

Mezi signatáři jsou i zástupci nakladatelství, která se o podporu na cestu ucházela a dostala ji (vedle Baobabu také Meander, Labyrint a Argo). Svůj podpis připojili také třeba Michaela Kukovičová z ateliéru ilustrace a grafiky pražské UMPRUM či odbornice na literaturu pro děti a mládež Jan Čeňková.

V dopise vyjadřují údiv nad tím, že se o rozhodnutí ministerstva dozvěděli „v podstatě náhodou“ a že s nimi nikdo „závažné rozhodnutí“ nekonzultoval ani se nevedla profesní debata na toto téma. Připojují prosbu, aby ministerstvo zvážilo „další nezvratné rozhodnutí“ a navrhují „diskusi v rámci širší kulturní platformy“. Chtějí také vědět, zda se opatření týká pouze letoška nebo i příštích let.

„Malá literatura“ se sama neprosadí

„Žádný jiný veletrh z těch, které jste se rozhodli zachovat, nemá speciální platformu pro knihy pro děti a mládež a nemá tak absolutní mezinárodní účast,“ obávají se, že prezentace české literatury v Londýně nebo ve Frankfurtu neúčast v Boloni nevynahradí.

Poukazují také na proměnu knižního trhu v poslední dekádě. „Velké kontrakty, světové novinky, knihy pro globální publikum ‚žijí‘ on-line, obchodují se prostřednictvím on-line aukcí, zároveň roste podíl velkých nakladatelských společností. V tomto kontextu se ‚malá literatura‘ takřka nemůže prosadit. Musí vyvinout mnohem více úsilí a umět prezentovat vlastní výjimečnost. A právě to se v případě prezentace českých knih na veletrhu v Boloni dařilo,“ uvádí se v prohlášení.

Veletrh v Boloni, jak uvádí na svém webu, hostil před pandemií přes 1400 vystavovatelů a přivítal na 30 tisíc návštěvníků z osmdesáti zemí. Konání letošního ročníku je zatím v plánu na 14. až 17. června, a to částečně v on-line podobě.