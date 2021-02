Sex i covid ve městě. Televizní tvůrci řeší, jestli má pandemie zasáhnout i fiktivní příběhy

„Nesmíme to říct, odkázat na to, vysvětlit, proč jsme dál od sebe, než je běžné,“ říká komiks James Acaster ve vystřižené scéně z nové série britského soutěžního pořadu Hypothetical. Spolumoderátor Josh Widdicombe se totiž právě zmínil o pandemii covidu-19. Scénu na svém twitterovém účtu zveřejnila sama televizní stanice Dave. List The Guardian přivedla k zamyšlení, jestli zkušenosti ze života v pandemii televizní tvůrci chtějí, nebo nechtějí zahrnovat do nových pořadů.