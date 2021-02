Virtuální výstava ukazuje opomíjené stavby. Lidé je hodnotí spíš podle vzpomínek než kvality

Najdou se i výjimky, například vysílač a horský hotel Ještěd. Vlaštovka hi-tech architektury je na rozdíl od většiny staveb ze stejné doby památkou. Ne všechna architektura, kterou odborníci v šedesátých a sedmdesátých letech považují za výjimečnou, musí být podle nich památkově chráněná, stačil by pouhý respekt k práci minulých generací.

Kromě výstavy, která by měla ve virtuální podobě zůstat přístupná do konce června, mohou zájemci stavby ze zmíněného období najít také v Památkovém katalogu. Do této specializované veřejné databáze odborníci zařazovali ty, o něž se zajímali při výzkumu.