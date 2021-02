Galerie Rudolfinum ví, jak se zbavit únavy ze soucitu

Nejnovější instalace Compassion Fatigue Is Over začlenilo Rudolfinum do své dlouhodobé dramaturgie, jíž je snaha prezentovat současné umělce, kteří pracují s médii filmu, videa či animace.

Na rozdíl od každodenní mediální reality ale galerie divákům nabízí prostor, aby si z hodin vizuálně zpracovaných témat vybrali jedno a soustředili se na jeho konkrétní interpretaci. „Chceme přispět k tomu, aby lidé našli cestu k plné koncentraci na jeden problém a třeba ho i hlouběji promýšleli,“ potvrzuje ředitel galerie Petr Nedoma.

Výstava shromažďuje klíčová téma naší současnosti, jako je rasová nesnášenlivost, pracovní vykořisťování, gender či utopie. Například vizuál výstavy, detail rtů afroamerické ženy, je snímkem z filmu Candice Breitzové, která shromáždila výpovědi sexuálních pracovnic a pracovníků v Johannesburgu.

Sám na letišti

Výstava pracuje s termínem „únava ze soucitu“. „Jde o klinický pojem pro přehlcení informacemi, kdy jsme neustále excitováni tím, že bychom měli mít s něčím nebo někým soucit,“ vysvětluje Nedoma. Každou další zprávu pak můžeme vnímat s vyčerpanou rezignací a výsledkem je obranný reflex, kdy zájem o problémy jiných paradoxně opadá.