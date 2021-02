Nominace na Zlaté glóby vede Mank, televizní kategorie si nasadily Korunu

Film Mank natočil David Fincher o scenáristovi kultovního filmu Občan Kane Hermanu Mankiewiczovi. Nominován je v kategorii nejlepší drama. O tento titul se bude ucházet také satira Emeralda Fennela na téma fenoménu MeToo s názvem Promising Young Woman či snímek Nomadland (režie: Chloé Zhaoová), v němž Frances McDormandová kočuje Amerikou.

Do výběru se dostal také The Trial of the Chicago 7 režiséra Aarona Sorkina, který se vrací k protestu proti sjezdu demokratů v roce 1968. Pětici uzavírá The Father. Otcem se v dramatu Floriana Zellera stal Anthony Hopkins, jeho dceru hraje Olivia Colmanová.

Seriál Koruna, který ovládá televizní nominace, sleduje osudy britské královské rodiny. V kategorii dramat mu konkuruje Lovecraft Country z doby rasové segregace v Americe, The Mandalorian ze světa Star Wars, kriminální Ozark a mysteriózní drama Ratched o temné zdravotní sestře.