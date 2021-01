Tip z iVysílání: Nejdelší evropský závod psích spřežení je zápřah i pro českou musherku

video Z iVysílání: Psí láska (lze přehrát do 21. 2. 2021)

„Tento dlouhý závod je především o vnitřních bojích, kdy je člověk v dlouhé samotě ponechán jen sám své hlavě a musí to ustát. V této ledové krajině se naprosto soustředíte na své psy a zároveň se procházíte v zahradě svých myšlenek a touláte se tam, kam se za normálních okolností nedostanete. Myslím, že v samotě musí být člověk smířen sám se sebou a se svým životem, protože by jinak tuto samotu nezvládl,“ snaží se náročnost závodu přiblížit Jana Henychová.

Léto tráví Jana Henychová v Jizerských horách, kde se stará o třicet psů, velká část filmu se ale odehrává za polárním kruhem. Přípravy české musherky se totiž soustředí na další pokus pokořit nejnáročnějí evropský závod psích spřežení v podmínkách, kde teploty dosahují i do minus čtyřiceti stupňů.

Na startu Finnmarksløpetu je jednou z mála žen, na rozdíl od většiny závodníků navíc nežije trvale za polárním kruhem a nezávodí se psy, kteří jsou k tomuto účelu vyšlechtění. „Líbí se mi její pohled na svět, její přemýšlení. Asi nejvíc mě ale na tom celém zajímá, jak lze prožít okamžiky absolutního štěstí v momentech, které by většině lidí přišly přinejmenším nekomfortní,“ říká o protagonistce svého filmu dokumentaristka Linda Kallistová Jablonská.

Natáčení za nelehkých podmínek bylo v mnohém něco nového i pro tuto filmařku, která dříve uvedla dokumenty o zájezdu do KLDR nebo osudech dívek z výchovného ústavu. Ve snímku Psí láska by podle ní mohli diváci najít podněty do vlastních životů. „Je inspirací pro ty, kdo dosud nenašli odvahu žít svůj sen. Hlavní protagonistka Jana Henychová ji totiž rozhodně má,“ nepochybuje.