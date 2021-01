Nové depozitáře Národní galerie budou „neviditelné“ a z vepřovic

Národní galerii dlouhodobě chybí kapacity. Vystavuje necelé procento sbírek, na čtyři sta tisíc děl zůstává v přeplněných depozitářích. „Když instituce dosáhnou určitého bodu, už se nemohou dál rozovíjet. To je ten moment, kdy dojde k naplnění depozitářů,“ podotýká ředitelka galerie Alicja Knastová.

Depozitáře i restaurátorské dílny

Do nového prostoru v Jinonicích přesune Národní galerie nejen své sbírky, ale také třeba laboratoře, digitální centrum a restaurátorské ateliéry. „Měly by zde být i veřejně přístupné depozitáře, kde návštěvníci uvidí, co se děje mimo výstavní prostory,“ doplnil ředitel Odboru ochrany sbírkového fondu NG Dušan Perlík.

„Máme obrovské požadavky týkající se kapacity těchto míst,“ připouští Knastová, „ale myslím, že architekti svým přístupem dokázali budovu zneviditelnit v prostředí, kde se bude nacházet.“