Stovky cen bez hodnoty. Oceněný filmař kritizuje festival, podle ředitele ale pomáhá mladým

Režisér a scenárista Adam Martinec je čerstvě nominován na Českého lva za nejlepší krátký i studentský film, nominaci obdržel i v Cenách české filmové kritiky. Snímek Anatomie českého odpoledne vznikl během jeho studií na FAMU a Martinec už za něj dříve ocenění získal.

Pro cenu si došel na Prague International Indie Film Festival (PIIF). Místo děkovací řeči ale pronesl kritiku. „Cenu nepřijímám, protože pochybuji, že ten film kdokoli z poroty vůbec viděl. Myslím, že to je ‚fake‘,“ řekl mimo jiné při přebírání ceny. Obrátil se prý na Asociaci producentů v audiovizi a zvažují právní kroky. „I když to bude náročné. Spíše je to etický problém,“ dodal.

Do soutěže se celkem přihlásilo na třináct set krátkých filmů, většina z nich musí zaplatit vstupní poplatek ve výši několika desítek dolarů.

Festival dobrý pro filmaře, nebo pořadatele?

Že něco nesedí, Martince napadlo, když si o PIIF začal vyhledávat podrobnější informace. „Byl jsem překvapen, že takový festival v Praze probíhá. A už z jeho stránek jsem začínal pojímat podezření. Byly tam stovky oceněných, dokonce to, že jsem vyhrál, bylo uvedeno dopředu,“ podělil se o své zjištění oceněný režisér.