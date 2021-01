Klip týdne: Sólovka Coreyho Taylora paroduje a baví

Video of Klip týdne: Corey Taylor / Samantha's Gone

Koncepce klipu, jehož autorem je DJay Brawner, zastihuje herce Deana Camerona, který přijíždí na plac, aby režíroval hudební video pro jakousi rockovou kapelu, jenže ho zcela odradí jejich staromódní glamové šaškárny. Poté, co Cameron zuřivě zavolá střih, kapela se uraženě odpoklonkuje z pódia. To ale přiměje Taylora, který do té doby působil v roli kameramana, aby se spojil s ostatními členy nespokojeného štábu, vystoupil na pódium a ohromil Camerona vlastním vystoupením. Nebo ne?

Společně s Cameronem se ve videu představí nadupaná rocková parta Steel Panther, Tom Sandoval z Bravo's Vanderpump Rules a Greg Grunberg, Ace Von Johnson, Travis Miguel a Jonah Nimoy.

„Video k písni Samantha's Gone posloužilo dvěma účelům: utahovat si z takzvaných ,indie rockových‘ kapel a přimět všechny mé přátele, aby se spolu poflakovali a dobře se bavili,“ uvedl Taylor v prohlášení.

Zpěvák vydal svoji sólovku, nazvanou jednoduše CMFT, loni v říjnu. Zatím poslední album kapely Slipknot, ve které je frontmanem, We Are Not Your Kind vyšlo roku 2019. Kromě toho má Taylor na letošní rok plány i se svým dalším sólovým projektem Stone Sour.