Recenze: David Kollar i při Unexpected Isolation došel z Prešova do světa

Na této desce s Kollarem (* 1983), rodákem z Prešova, kde také dodnes žije a tvoří, hraje dánský trumpetista a zároveň hráč na syntezátory Arve Henriksen, a jak název označuje, nahrávky jsou výsledkem karantény vynucené virovou epidemií. Pro někoho to znamenalo útlum, pro Kollara s Henriksenem naopak tvůrčí vzpruhu a možná také jistou formu terapie.

Zvukové krajiny

Těžko nějak zařazovat hudbu, již oba umělci vytvářeli ve svých domácích studiích a posílali si jeden druhému. Nicméně můžeme ocitovat dalšího z Kollarových slavných hostů, amerického bubeníka Pata Mastelotta, jehož můžeme znát především z působení ve skupině King Crimson: „Davidův styl je zajímavá kombinace vlivů klasické východoevropské hudby, jazzu, ambientu, techna, IDM (inteligentní elektronické taneční hudby), ujetého tvrdého blues rocku smíchaného s východními vlivy, a to vše hrané na doma vyráběné kytary a hnané přes nepředvídatelnou kombinaci pedálů a efektů.“

Jak vidno, dost široké vymezení, však také Mastelotto dodává: „Vím, že kritici si libují ve škatulkách, ale u Davidovy muziky je to opravdu dost obtížné.“



Unexpected Isolation je především překvapivé album. Mluvit o zvukových krajinách by bylo asi nejvýstižnější, však se také Kollar věnuje i scénické a filmové hudbě – a dodejme, že úspěšně, viz cena Slovenské filmové a televizní akademie, za hudbu k filmu Punk je hned!

Bacteria vs Virus

Přestože je album celkově laděno spíše ambientně, o vnitřní, skrytou dramatičnost není nouze, jako třeba ve skladbě Modular Breathing, kde se elektronický perkusivní segment vždy jako lavina vevalí do transformované kytarové linky, upomínající – jen v dobrém! – na Roberta Frippa, či v nahrávce Bacteria vs Virus. A třeba skladba In the Time of Plague stojí na silných elektronických plochách, prokládaných tu zvony, tu hlubokým tepem či kytarovými linkami a znepokojujícími zvuky připomínajícími smyčce.

Mimochodem, i názvy skladeb odrážejí vykloubenou dobu vzniku, jako například Covidication, Keep Distancing, Social Breathing či Life vs Death. Myslet si tedy, že je to hudba k nějakému meditačnímu snění, by byl velký omyl. Však také vedle různě modulované trumpety a efektovaných kytar slyšíme i různé neobvyklé elektronické zvuky, sloužící však vždy celku, jako předěl či signál či zneklidňující podklad. A dodejme, že vskutku dojde na všechny Mastelottem zmiňované ingredience, výsledná hudba je však cele v režii obou protagonistů.

I toto je hudba

Byla řeč o slavných spolupracovnících, na též nedávno vydaném Kollarově dvojalbu 10 Poems for Ronroco / Crime on the Bunny najdeme jak Henriksena, tak již zmíněného Mastelotta, ale také francouzského novátorského trumpetistu Erika Truffaze. Kollar zde hraje na desetistrunnou andskou kytaru ronroco a na barytonovou akustickou kytaru, pracuje se samply, a tak i díky použitým nástrojům je spíše klidnější, rozjímavější.

Na druhém disku slyšíme jak dravou, výrazně rockovou a expresivní Crime on the Bunny, tak dvě zajímavé nahrávky: Coronomorphia1 a Coronomorphia 1.1, jež jsou inspirovány silně expresivní experimentální kompozicí skladatele Krzysztofa Pendereckého Polymorphia – moment možná překvapivý, ale vlastně logický. I Penderecki totiž v době jejího vzniku (1961) zkoumal zvukové možnosti klasického orchestru a Kollar vše transponuje do současnosti, jak zvukové, tak inspirační.