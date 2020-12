Klip týdne: Taylor Swift jako Alenka v říši divů

Taylor Alison Swift (*13. prosince 1989) je americká zpěvačka, textařka, skladatelka a herečka.

Vyrůstala ve Wyomissing v Pensylvánii a ve čtrnácti se přestěhovala do Nashville v Tennessee, kde začala svou hudební kariéru jako country zpěvačka. Podepsala smlouvu s nezávislým vydavatelstvím Big Machine Records a stala se nejmladší písničkářkou, která kdy byla najata vydavatelstvím Sony/ATV Music Publishing. Již po vydání svého prvního eponymního alba (Taylor Swift) v roce 2006 se stala hvězdou country hudby. Třetí singl „Our Song“ z ní udělal nejmladší zpěvačku, která bez cizí pomoci napsala a vydala píseň, která se umístila na prvním místě žebříčku Billboard Hot Country Songs. V roce 2008 získala nominaci na cenu Grammy v kategorii Best New Artist (Nejlepší nový umělec).

Taylor Swift je často popisována jako „America's sweetheart“ (miláček Ameriky) a je známá písněmi, ve kterých často zpívá o lásce. Jako textařka byla oceněna asociací Nashville Songwriters Association a organizací Songwriters Hall of Fame. Mezi další úspěchy Taylor Swift patří deset cen Grammy, dvacet tři American Music Awards, sedm Country Music Association Awards, šest Academy of Country Music Awards a třináct BMI Awards. Za dobu své kariéry již prodala přes 22 milionů alb a přes 50 milionů písní stažených on-line. Kromě své hudební kariéry si Taylor Swift vyzkoušela i roli herečky, objevila se v jedné epizodě Kriminálky Las Vegas v roce 2009, v komedii Na svatého Valentýna (2010) a v animovaném filmu The Lorax (2012). Forbes odhaduje, že si za svou kariéru vydělala přes 165 milionů dolarů. Za rok 2013 vydělala 40 milionů dolarů (téměř 789 milionů korun), což bylo nejvíc mezi lidmi v hudební branži. V roce 2020 byl její majetek odhadnut na 360 milionů dolarů.

Podporuje umělecké vzdělávání, dětskou gramotnost, přispívá na pomoc při přírodních katastrofách, podporuje práva LGBT a charitu pro nemocné děti.



Diskografie:

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)



Zdroj: Wikipedia