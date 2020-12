Recenze: Šílenství Mejly Hlavsy pořád dovede tnout do živého

Podívejme se tedy na nahrávky, jež ze Šílenství – a jsem teď ve velkém pokušení malého písmena – nepocházejí. Již úvodní Šel pro krev od prvních tónů charakterizují temnější spodní proudy, díky basové kytaře i elektronice, ale i bicím, nad nimiž se pak vine kvílivá linka kytary, posun je přitom v logice originálu.

Což zcela platí i pro další „předělávku“, hezky šlapající skladbu Špatná věc, nemluvě o zcela pochopitelné pořádné naštvanosti. Aby ne, text, vlastně báseň Egona Bondyho, popisující marasmus sedmdesátých let, je jasný: „Se smrtí vstávám se smrtí usínám / tuším že v tom nejsem sám / Tisíce mladších jsou na tom zrovna tak / můžem asi čekat jenom na zázrak.“

Zajímavé přitom je, že obě zmíněné písně pocházejí z alba Plastiků Hovězí porážka, natočeného podomácku v roce 1984. Další starší skladbu, melancholicky laděné Básníky ticha, Hlavsa napsal pro skupinu Fiction, již založil v roce 1994. Nová verze je opět ostřejší a vlastně i hlubší, doslova i přeneseně.

Závěrečné Magické noci pocházejí z prvního alba Plastiků Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned, nahraném potajmu v letech 1974 a 1975 a vydaném o tři roky později na Západě. Oproti originálu je tato koncertní klasika delší, od úvodního hypnotického motivu basy přitom krásně graduje, přes atonální linku Karafiátovy kytary procházející víceméně celou skladbou a spíše deklamovaný text Bondyho básně, který možná ještě více sluší náladě celé písně, až k závěrečnému finále.

Celé album je tak poctou jak Hlavsovu kompozičnímu mistrovství, tak jeho schopnosti a potřebě nesetrvávat na místě. A zcela namístě je chvála pro zvuk nahrávky, doplňující již tak – naštěstí – bohatou hlavsovskou diskografii.

Historie Plastiků bez hledání smyslu



Celovečerní dokument Jany Chytilové The Plastic People of the Universe, který nedávno vyšel na DVD, vznikl v roce 2001 v koprodukci ČT a víceméně zachycuje historii kapely a jejího nerovného boje se státní mocí, přičemž vedle kapely samotné v dokumentu promlouvají i Otakar Motejl, Pavel Landovský či Dana Němcová nebo Ivan Martin Jirous. Jistě dobře, že byl takový film natočen, zvláště když se produkci podařilo vyhledat řadu do té doby neviděných archivních záznamů, stejně jako třeba získat cenný rozhovor s Václavem Havlem.

I přes to všechno je také filmu co vytknout. Jistě by bylo ideální spojit historii s hlubším zamyšlením nad smyslem jejího boje, významem celého undergroundu a nadčasovosti tohoto důležitého vymezení se vůči – tehdy – bolševikovi. Režisérka bohužel setrvává u pouhého vyprávění, přičemž se ani té chronologie nedrží, natož aby došlo na potřebnou reflexi.