Tolkienův dům je na prodej. Sbírku fanoušků už podpořili herci Ian McKellen i Martin Freeman

Skupina milovníků Tolkienova díla založila takzvaný Projekt Northmoor, který je pojmenovaný podle oxfordské ulice, v níž spisovatelův dům stojí. Cílem je nasbírat za tři měsíce 4,5 milionu liber, tedy asi 132 milionů korun, za které by bylo možné dům koupit a zrekonstruovat do podoby, „kterou by Tolkien poznal“.

Pokud by se podařilo získat ještě dalších 200 tisíc liber, postavili by organizátoři sbírky „na konci zahrady hobití dům“.

Ve zrekonstruovaném domě by chtěli členové Projektu Northmoor organizovat čtení a další kulturní akce. Jejich cílem je vytvořit kreativní dům, který by nebyl jen „suchým muzeem“.

Projekt už podpořila řada osobností, včetně slavných herců

Zakladatelka projektu, spisovatelka Julia Goldingová, vyjednala se současným majitelem lhůtu tří měsíců, během které nenabídne dům jinému kupci. Autorka si je přitom vědoma, že nebude lehké vybrat během tak krátké doby tak velkou částku.

„Ale stačí se jen podívat na Frodovu a Samovu cestu z Roklinky k Hoře osudu, která trvala stejně dlouho a která je nám vzorem, že to můžeme také zvládnout,“ uvedla Goldingová s odkazem na zápletku Tolkienovy ságy Pán prstenů.

Projekt na videu zveřejněném na jeho stránkách podpořila řada osobností, včetně herců Iana McKellena, který hrál ve filmech podle Tolkienovy předlohy čaroděje Gandalfa, Martina Freemana, který ztvárnil v trilogii Hobit Bilba Pytlíka, či Johna Rhyse-Daviese, který si zahrál trpaslíka Gimliho.