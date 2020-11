Klip týdne: Je nějaký život na Marsu? ptá se Yungblud

Video of YUNGBLUD - mars (Official Video)

Nejnovější muzikantův počin nese jméno Mars a je to emotivní, silná skladba založená na příběhu trans ženy, kterou Yungblud potkal na Vans Warped Tour v roce 2018.

„Vyprávěla mi, jak s ní její rodiče přišli na představení a jak jim pohled na naši komunitu pomohl pochopit, že její vystoupení jako trans není jen fáze – taková skutečně byla,“ vysvětluje. „Rozplakalo mě pomyšlení, že bychom mohli mít takový vliv a změnit vnímání lidí jen tím, že budeme sami sebou,“ upřesňuje zpěvák.

Jak zpěvák vysvětluje na sociálních sítích, video, jehož je sám autorem, zachycuje boje, stres a pocit zkázy, které mnozí z nás pociťují každý den.

„… od rasové nerovnosti přes útlak vůči komunitě lgbtqia+ až po transfobii, popírání změny klimatu a další věci. My budeme ti, kdo to změní. Existuje nějaký život na Marsu? Ano, my jsme život, my jsme tady,“ uvádí Yungblud ve svém prohlášení na Twitteru.

„Album je úhledná whisky, necenzurovaná verze mého života: mluví o osvobození ve smyslu sexu, mé identity a mého duševního zdraví, stejně jako lásky, zlomeného srdce, sebepoškozování, sebevraždy, deprese… je to jako série Skins. Chci, aby to bylo naivní a plné rozporů. Tahle deska kašle na to, co si o ní lidi myslí, protože říká posluchači, o čem život doopravdy je. Vedu dialog se svou fanouškovskou základnou, který nám umožňuje říkat, co si myslíme – bouříme se proti myšlence, že říkat, co si myslíme, je špatné,“ prozradil o novém albu zpěvák v květnovém rozhovoru pro Kerrang!

Kdyby šlo vše podle plánu, fanoušci si mohli Weird! užívat již dnes. Bohužel kvůli prodlevám v produkci během pandemie koronaviru musel Yungblud alias Dominic Harrison posunout jeho vydání na 4. prosince. V současné době si můžete užít alespoň jeho virtuální digitální turné Weird Time Of Life, jež odstartovalo 17. listopadu.