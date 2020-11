Klip týdne: Novinka od LP jako snová reflexe minulého života

Video of LP - How Low Can You Go [Official Music Video]

Na nové skladbě How Low Can You Go spolupracoval stejný autorský tým, který se podílel i na písních The One That You Love a Lost On You. Tento hit se vyšplhal na první místa hitparád v 18 zemích a překonal již miliardu přehrání. Všechny tyto skladby napsala LP společně se svými dlouholetými spolupracovníky Mikem Del Riem a Natem Campanym.

Klip je dílem režiséra Erica Maldina, který jej natočil v mexickém hotelu El Ganzo. Je výrazný, snový a plný náboženských symbolů.

„Skladba How Low Can You Go mi připomíná reflexi minulého života a jeho transformaci do budoucnosti. Proto jsem chtěl prozkoumat nejrůznější obrazy, které se váží k prožitým zkušenostem. V Mexiku samozřejmě vládne silný respekt k tomu, co je po smrti. Proto mi to připadalo jako pěkný motiv, který jsem zkoumal. Chtěl jsem videoklipu vdechnout inspiraci Dnem mrtvých. LP je pro spolupráci skvělá umělkyně, byla otevřená mým nápadům, ale zároveň mě dokázala tvořivě usměrňovat. Děkuji velmi jí i celému mexickému štábu, že se povedlo natáčení bezpečně uskutečnit uprostřed pandemie,“ vysvětluje.

„Videoklip vás vezme na cestu tím, co inspirovalo samotnou píseň – divoké a drsné noci, které jsem zažila během těch let, a lidé, které jsem potkala. Občas i když s někým strávíte krátký čas, zanechá na vás a ve vás hluboký dojem. Přemýšlím nad některými rozhodnutími, co by se stalo ,kdybyʼ. A určitě bylo hodně momentů, kdy jsem zvolila nějakou cestu a ta změnila můj život a dovedla mě na hranu toho, co je správné a špatné, a k možným následkům. Videoklip ukazuje mé fantazie, co jsem chtěla od některého z těchto momentů,“ doplňuje jej zpěvačka.

Ke skladbě samotné pak uvádí: „How Low Can You Go představuje amalgám mnoha divokých nocí, které jsem prožila v New Yorku a Los Angeles. Některé se vám neustále připomínají, souzníte se všemi postavami i situacemi plných toho krásného, a někdy i nedokonalého šílenství. Mám často potřebu poznat ty nejhorší věci v životě, dle sebe samé a i podle ostatních lidí. Pomáhá mi to, abych si byla jistá, co nechci, a naopak oceňovat to, co chci. Díky tomu vím, co chci dále.“

Zpěvačka LP je jednou z potvrzených hvězd festivalu Colours of Ostrava 2021.