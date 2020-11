On-line divadlo může hrát každý. Billie Eilish účastníkům pomůže být volní jako ptáci

Autorka Tereza Dobiášová se inspirovala středověkou básní Ptačí sněm. Původní fyzické představení pod vlivem karantény převedla do on-line prostředí. A v mystické básni ze třináctého století odkrývá nejen téma svobody a pouti k sobě samému.

„Kolem nás se řada věcí mění a člověk se cítí nejistý v tom, čemu věřit a co je pro něj důležité. Navíc se potýkáme s množstvím omezení, která jdou pro mnohé až za hranici toho, co považují za kvalitní život. Musíme činit vnitřní rozhodnutí, jakou povedeme společenskou diskusi, a parametry budeme nastavovat všichni,“ domnívá se průvodkyně představením a lektorka doprovodných programů Národního divadla Lenka Hubáčková.

Maskou proti pocitu trapna

Divákům v úvodu interaktivní performance pomáhá zorientovat se v textu. Následně do hry vstoupí tanečnice, které ve svých domovech tančí choreografii o touze s někým být. „Vtahujeme do hry Billie Eilish a využíváme divadelní prostředek maskování, aby měl člověk, než se možná dotkne toho, co v něm rezonuje, trochu lehký odstup,“ doplnila Hubáčková.

Nejtěžší je podle tvůrců právě najít způsob, jak účastníky aktivně vtáhnout do performance, aby nezůstali jen pozorovatelem. „Lidé překonávají vnitřní ostych, jestli nebudou vypadat trapně, když se zapojí, nebo jestli to dokáží. A dojemné jsou momenty, kdy se odváží a vykročí do neznáma,“ podotýká průvodkyně. „Když se začnou hýbat, tančit a sdílet, začne se jim vracet radost z toho, jak jsou svobodní,“ nepochybuje Tereza Dobiášová.

Hodinové interaktivní představení je určené hlavně pro školní skupiny a základní umělecké školy. Funguje ale i pro dospělé. Sejít se musí nejméně deset účastníků, vstup je zdarma.