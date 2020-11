Nemusíme spolu souhlasit, jen když budeme diskutovat, ukazují v zahraničí nové reality show

Pořady jako First Contact tak rozšiřují populární koncept reality show, v nichž se účastníci přemisťují do neznámých prostředí nebo třeba jiných rodin. V sociálním experimentu jménem The British Tribe Next Door se například britská rodina přestěhuje do vesnice v Namibii. Nežije však v chatrčích domorodců, ale ve svém anglickém domku, jehož repliku produkce mezi domorodci postavila.

Video of Trailer na reality show Meat the Family

Ve švédském seriálu Blackout zase několik účastníků prožívá katastrofický scénář s úplným výpadkem proudu v moderním domě či na farmě. Musí vyžít bez elektřiny, telefonu a dalších vymožeností.

Sledování reality show v éře karantén

Během jarní vlny pandemie se těšilo velkému úspěchu několik reality show na Netflixu jako Láska je slepá nebo Kruh, v nichž o lásku nebo popularitu bojovali lidé, kteří se navzájem – alespoň ze startu – fyzicky neviděli.

Podle BBC reality show jako kdysi průlomový Big Brother nechtěně vystihly realitu lidí v pandemii a možná i proto jsou teď tolik populární. „Najednou se vidíme v soutěžících, kteří přežívají v uzavřeném prostoru a hádají se o domácí práce. Zároveň je fascinující sledovat pořady o lidské interakci ve chvílích, kdy se s ostatními lidmi setkávat nemůžeme,“ píše BBC.

Populární vztahové reality show už tak alespoň naoko nechtějí být povrchní. V dánském pořadu Too Shy To Date se ostatně seznamují Dánové, kteří mají strach z konvenčních postupů – bojí se hodnocení ostatních, jsou stydliví, nebo nikdy s nikým nerandili. Show je nechala seznamovat se ve virtuální realitě, kde vystupovali pod vybranými avatary. Tváří v tvář se měli setkat až po nějaké době, nebylo však jisté, zda se náklonnost ve virtuálním světě přenese i do toho skutečného.

Seznamování chce ulehčit také show pod názvem Love on the Spectrum. Několik Australanů, kteří trpí poruchou autistického spektra, se v ní snaží seznámit, popřípadě odhalují svoje romantické vztahy. Komunikace s protějškem, která je často plná nedorozumění, ironie nebo spoléhá na nevyřčené, je tak pro aktéry show ještě více komplikovaná, tvůrci na ně ale hledí s empatií.

Rodinná rutina se změnila v tragédii

Kořeny reality show lze hledat v roce 1973, kdy se na americké stanici PBS začala vysílat série An American Family. Producenti chtěli sledovat obyčejnou středostavovskou rodinu s pěti dětmi, místo toho se ale stali svědky jejího rozpadu. Bill a Pat Loudovi se po jednadvaceti letech rozvedli a Bill přišel o práci.

Nabralo se tehdy tři sta hodin materiálu. Rodině prý trvalo měsíc, než si zvykla na přítomnost kamer, z jejich svízelí byl však hit: dvanáct hodinových epizod sledovaly miliony diváků a o zrodu projektu vznikl před několika lety film Cinema Verité.

Zlatá éra reality show ale začala mnohem později, až kolem přelomu tisíciletí s premiérou první řady Survivora. Soutěž, v níž musí účastníci „přežít“ na tropickém ostrově a zároveň si získat náklonost ostatních, kteří je mohou vyřadit, v únoru odvysílala již 40. řadu. Střetlo se v ní hned několik vítězů z minulých řad. Už osmnáct let také běží seznamovací show The Bachelor, jedenáct let za sebou má RuPaul's Drag Race. Příští rok se také bude vysílat údajně poslední série show Keeping up with the Kardashians o stejnojmenném rodinném klanu, z něhož vzešla „profesionální celebrita“ Kim Kardashian.