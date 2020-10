Filmová upoutávka týdne: Nový dokument slibuje hloubkový průzkum Zappy

Video of Zappa - Official Trailer

Dokumentárních snímků, které za zabývaly osobou Franka Zappy, vzniklo od zpěvákova vzestupu ke slávě několik. Popisovaly jeho experimentální přístupy k hudbě i politickou kritiku. Díky půlhodinovému dokumentu Jana Rubeše ml. a Alexeje Guhy vznikl záznam také ze Zappovy návštěvy Prahy v roce 1990.

Nový projekt Alexe Wintera chce všechna hlediska sjednotit a ukázat Zappův život v komplexním celku. Filmař film představil v interview pro časopis Rolling Stone: „Není to standardní hudební dokument, který se pohybuje od alba k albu. Jde o hloubkový průzkum umělcova života, který užívá hlavně Zappova vlastní slova a materiály z jeho osobních archivů.“

Filmový trailer ukazuje množství záběrů z nejrůznějších turné, kterých se Zappa účastnil. K zaslechnutí jsou známé zpěvákovy písně jako Bobby Brown Goes Down nebo Don’t Eat the Yellow Snow. Kontext zajišťují rozhovory se Zappovými známými. Projekt před smrtí v roce 2015 podpořila i zpěvákova manželka Gail.

Experimentátor mimo mainstream

Frank Zappa se snažil o průlom v showbyznysu od počátku šedesátých let. První album Freak Out! vydal v roce 1966 a už tehdy kombinoval mnoho hudebních žánrů. Následně se stal známým experimentátorem, mixoval rozmanité nástroje a vydával náročné desky. Oproti jiným hudebním legendám Zappova oficiální alba neměla závratné prodeje a nikdy se nestal součástí mainstreamu.

Zpěvák v roce 1990 navštívil Československo na přání prezidenta Václava Havla, který byl jeho dlouhodobým fanouškem. Zappa přijal nabídku, aby se stal vládním konzultantem pro obchod, kulturní záležitosti a turismus. Pod tlakem americké administrativy však od pozice upustil a působil jako kulturní atašé. Ve věku 52 let Zappa 4. prosince 1993 podlehl rakovině.

Od sci-fi po temnou stranu technologií

Režisér snímku Alex Winter stojí za několika hranými i dokumentárními celovečerními filmy. Například v roce 1993 byla uvedena jeho sci-fi komedie Freaked, poslední dobou ale režíruje především dokumenty o temných stránkách moderních technologií. Příkladem může být dokument z roku 2015 s názvem Do hloubky webu, který se zabývá černým on-line obchodem Hedvábná stezka.

Winter je ale také herec a jeho nejznámější rolí je patrně titulní Bill z trilogie dobrodružství Billa a Teda (1989 až 2020). V komediální sérii spolu s Keanu Reevesem cestoval do minulosti i budoucnosti a potkával historické osobnosti.

Dokument Zappa má plánovanou premiéru ve vybraných kinech a na video on demand 27. listopadu 2020.