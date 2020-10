Lynch se podělil o Místo snění. Navrhuje v něm nábytek a vzpomíná na Československo

Čtenář narazí i na režisérovy vzpomínky na komunistické Československo. „Lynch tady natáčel soundtrack k Modrému sametu, spolupracoval s českými hudebníky. Vzpomíná na atmosféru normalizační Prahy, protože konvenovala atmosférám, které on vytváří ve svých filmech,“ podotýká Kořínková.

Gratulace od Lynche

Lynchova fantazie ovlivňuje i další generace filmařů, včetně českých. Například drama Schmitke, které Štěpán Altrichter natočil v krušnohorských mlhách, byl kritiky přirovnáván právě k poetice slavného amerického režiséra. Ten svému českému kolegovi dokonce zatelefonoval. „Myslel jsem, že je to nějaký kamarád, co si ze mě dělá srandu. On mi pak jenom pogratuloval,“ potvrzuje Altrichter.

Sám Lynch nenatočil žádný celovečerní film už čtrnáct let, naposledy přišel s thrillerem Inland Empire. Nedávno se ale aspoň vrátil do města Twin Peaks s psychedelickou třetí sérií tohoto seriálu. Své fanoušky čtyřiasedmdesátiletý režisér také zásobuje krátkými snímky a pravidelně na internetu podává hlášení o počasí a také o svých myšlenkách a snech.