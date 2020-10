Karlovarský festival odhalil program listopadového speciálu. Promítne i oceňovanou Zemi nomádů

Video of Trailer k filmu Země nomádů

Čtyřdenní akce, jež by měla obsadit Velký a Malý sál hotelu Thermal, Karlovarské městské divadlo a Kino Čas, představí i snímky řady zkušených režisérských osobností, jako jsou Jasmila Žbaničová, Gianfranco Rosi, Kelly Reichardtová, Benh Zeitlin nebo Viktor Kossakovsky. K vidění mají být i slibné debuty z Řecka či Izraele.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary musel letos kvůli koronaviru zrušit svůj 55. ročník, místo něhož se konala akce Tady Vary, která přivezla festivalové filmy do 96 českých kin. Odložený 55. ročník festivalu by se měl konat od 2. do 10. července 2021.