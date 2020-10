Vtípky i hledání lásky Generace Z zachycuje ve svých fotografiích Polka Karolina Wojtas

Mezinárodní Fotograf Festival, který od 6. do 18. října probíhá v Praze, představuje práce umělců, kteří se záměrně vyhýbají otřepaným tématům a obrazovým klišé. Kvůli uzavření galerií v rámci opatření kvůli šíření covidu-19 byl festival přesunut do on-line prostoru. Jednou z takto vystavujících je i mladá polská umělkyně Karolina Wojtas. Ta dlouhodobě vede fotografickou „bitvu“ se svým o třináct let mladším bratrem. Vtip, bizarnost, naschvály a vzájemné sourozenecké bitvy stylizuje záměrně do amatérské fotografie. Za jejím dlouhodobým internetovým projektem We Can't Live (Nemůžeme žít) se ale skrývá více. Autorka ukazuje dospívání, komplikované vztahy a neustálé hledání lásky mezi sourozenci. Zobrazuje tak často problémy, které řeší i internetová Generace Z, které je sama součástí.