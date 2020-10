Bronzový skateboardista dostane nové ruce a možná pojede na olympiádu

video Do parku Folimanka by se mohla vrátit socha skateboardisty

Na Folimance balancoval skateboardista čtvrtstoletí. V roce 2007 mu ale neznámý vandal uřízl ruce a o rok později radnice Prahy 2 sochu odklidila do depozitáře. Zhruba po dvanácti letech ji z prachu skladiště vysvobodil Pavel Friš. „Oslovil jsem pana Hladkého, zda existuje nějaká šance, že bychom sochu mohli opravit. Slíbil nám, že si budeme moci vykopat sádrový model u něj na zahradě,“ prozradil, co následovalo.

V zemi se ale našlo už jen torzo, sochař se proto nakonec rozhodl, že ruce sochy vymodeluje znovu. Stejně jako původní socha i ta nová by se měla odlévat ve slévačské dílně v Lysolajích. Radnice Prahy 2 ale peníze na opravu sochy nemá, dočasně ji proto zapůjčila České asociaci skateboardingu, která vypsala veřejnou sbírku. Z cílové částky 250 tisíc se už podařilo vybrat polovinu.

Opraveného skateboardistu by iniciátoři opravy chtěli představit na olympiádě v Tokiu, protože tam by se tato disciplína měla dočkat své olympijské premiéry. Následně se počítá s návratem sochy do parku Folimanka.