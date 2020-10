Filmová upoutávka týdne: Ryan Reynolds zjišťuje, že žije v akční videohře

Žít si klidný život bankovního úředníka v metropoli je možná pohodlné, ale jen do doby, kdy vás při snaze odejít srazí vlak. Druhý den je ale váš život zpátky – jako by se nic nestalo. To zakusí protagonista (Ryan Reynolds) nového snímku amerického režiséra Shawna Levyho.

S objevem, že žije v on-line videohře, se rozhodne vypořádat svérázným způsobem. Spojí síly s hráčkou Milly (Jodie Comerová) a pro svět se stane nepředvídatelnou senzací. Anglický název filmu Free Guy lze přeložit jako „Svobodný Chlápek“, vzhledem k příběhu ale i jako motivační „Osvoboďte Chlápka!“

Čelem k tlačítku Delete

Filmová upoutávka velkoryse ukazuje mnohé absurdní situace, do nichž se hrdina dostane. Poté, co získá možnost sbírat zbraně nebo lékárničky na ulicích města, vezme spravedlnost do vlastních rukou. To se přestane líbit vlastníkům videoherního studia, které ho stvořilo. Hrdina i celé velkoměsto tak mají být nemilosrdně smazáni…

Ve filmu se díky tematice mají objevit i známí američtí YouTubeři. Sami sebe budou hrát Tyler „Ninja“ Blevins, Imane „Pokimane“ Anysová či Lannan „LazarBeam“ Eacott.

Režisér Shawn Levy začínal v osmdesátých letech coby herec, postupně se ale stal úspěšným režisérem komedií a seriálů. Jeho prvním velkým hitem byl snímek Dvanáct do tuctu (2003), v kterém hrál Steven Martin otce dvanácti dětí. Následně produkoval a režíroval trilogii Noc v muzeu (2006–2014), ve které se Ben Stiller potýká s oživlými exponáty. Mezi lety 2016 a 2019 režíroval i některé epizody sci-fi seriálu Stranger Things.

Deadpool hledá další uplatnění

Kanaďan Ryan Reynolds začal hrát už jako teenager, posléze se objevoval v mnoha komediích (Sexy párty, 2002), ale i v hororech (3:15 zemřeš, 2005) nebo akčních thrillerech (Sejmi eso, 2006).

Světovou slávu mu přinesla role sprostého a rychle mluvícího superhrdiny v komiksové adaptaci Deadpool (2016). Tu ztělesnil již v roce 2009 ve filmu X-Men Origins: Wolverine, tehdy ale s jejím pojetím nebyl spokojen. Minulý rok byl v českých kinech k zaslechnutí jeho hlas, jímž namluvil postavičku Pikachu ve filmu Pokémon: Detektiv Pikachu (2019).

Roli Milly, která protagonistovi ve Free Guy pomáhá, hraje Britka Jodie Comerová. Zcela jistě nejvýraznější úlohou v její doposud krátké kariéře je nadaná vražedkyně Villanelle ze seriálu Na mušce (2018–2020). Za tuto roli obdržela cenu Emmy a získala nominaci na Zlatý glóbus.

Free Guy by měl do českých kin dorazit 10. prosince 2020.