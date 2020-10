Tip z iVysílání: Jak se žije s Alzheimerem? Dokument sdílí zkušenost čtyř rodin

„Dokument se snaží hlavně podat zprávu o lidech, kteří o pacienty pečují. Co to pro ně znamená, jak zvládají psychické odcházení blízkých. Je to jeden z nejtěžších momentů, kdy vaše milovaná bytost je stále tady, ale její mozek už vlastně nikoliv,“ upřesňuje kreativní producentka Martina Šantavá.

„Cílem filmu je ukázat život s člověkem postiženým Alzheimerovou nemocí se všemi problémy a těžkostmi, které s sebou nese. A že za určitých podmínek je možný a lidé se ho nemusí bát. A také, že vedle významu pro nemocné, tedy pocitu jistoty a bezpečí, který je pro ně obrovsky důležitý, může mít svůj jistý přínos i pro samotné pečující,“ dodává Petr Slavík.