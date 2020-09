Klip týdne: Nic není zadarmo, hlásají noví Pendulum

Pendulum je skupina hudebníků z Perthu v Austrálii, kteří roku 2003 přesídlili do Spojeného království.

Jejími členy jsou Rob Swire (vokály/syntezátor/producent), Gareth McGrillen (basová kytara/DJ), Paul Harding (DJ), Perry ap Gwynedd (kytara), Kevin „KJ“ Sawka (bicí souprava) a Ben Mount (MC). Skládají a hrají především drum and bass a breakbeat, někdy s příměsemi rocku. Jsou známí také svými remixy skladeb jiných skupin či hudebníků. Asi jejich nejznámějším remixem je Voodoo People, původně od skupiny The Prodigy, nebo skladba Self Vs Self, na které spolupracovali se švédskými In Flames. Mezi jedny z jejich nejznámějších skladeb patří například Tarantula, Hold Your Colour nebo Propane Nightmares.



Diskografie:

Hold Your Colour (2005)

In Silico (2008)

Live At Brixton Academy (2009)

Immersion (2010)



