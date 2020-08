Klip týdne: Jak nakrmit Steva Buscemiho sušenkami? Recept mají Kill the Dandies!

Kill the Dandies! je hudební skupina, která vznikla v Praze v roce 2007 a založili ji La Petite Sonja (zpěv, klávesy) a Hank J. Manchini (zpěv, kytara, synth.), dále ve skupině působí Vratislav Placheta (bicí) a Petr Janák (kytara, baskytara). Od počátku vycházejí z post punkových kořenů a ve své tvorbě se inspirují garážovým a psychedelickými rockem s přesahy do dalších žánrů a také umělci jako třeba Lee Hazlewood, The Make-Up, The Velvet Underground či The Cramps. Své první album nazvané I Saw White Fields skupina vydala v roce 2009 na vlastním labelu Drug Me Records a ve spolupráci s berlínským labelem Pale Music. K albu pak vychází i singl s názvem I Don't Never Die, který doprovází videoklip v režii Michala Nohejla. Druhé album s názvem Those Who Hold The Flame (Drug Me Records, 2011) pak následuje o dva roky později a obsahuje singly jako Saturn nebo Into My Flames. V roce 2013 skupina vydala EP se dvěma novými písněmi, dvěma coververzemi (Johnny Rememeber Me od Johna Leytona a Nightmare in Pink od The Chrome Cranks) a dvěma remixy. Autory těchto remixů jsou Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) a Steve Morell. Minialbum vyšlo ve spolupráci s hudebním časopisem FullMoon. V roce 2014 kapela vydává čtyřpísňové EP s názvem I Saw Blue Seas doplněné animovaným filmem, který režíroval výtvarník Jindřich Janíček. V květnu 2017 vydávají své třetí řadové album s názvem Ron, Ron, Ron. Na jaře 2020 vychází singl s názvem I May Even Dance. Ten je součástí dvojalbové kompilace, která vychází k desátému výročí hudebního časopisu FullMoon. Zároveň vzniká k písni i videoklip, který režíruje Šimon Šafránek. V létě 2020 pak dokončují své nové album, jehož vydání je ohlášeno na podzim téhož roku. Albu předchází vydání singlu Laura, ke kterému natačí videoklip opět režisér Šimon Šafránek a ve kterém hostuje legendární americký herec Steve Buscemi. V této době Sonja s Hankem také začínají skládat a se zbytkem kapely i nahrávat hudbu k novému celovečernímu filmu Michala Nohejla s názvem Okupace.



Diskografie:

I Saw White Fields (2009)

Those Who Hold the Flame (2011)[1]

Kill The Dandies! (2013)

I Saw Blue Seas (2014)

Ron Ron Ron (2017)



