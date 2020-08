Recenze: Na novince Pipers zašli Clarinet Factory zase o kus dál

Klarinetový kvartet není ničím neobvyklým, což ovšem neplatí pro Clarinet Factory, a tím ani pro jejich nejnovější album Pipers. Začněme dramaturgií: Hned pět z deseti skladeb je zpívaných, přesnější však bude, budeme-li mluvit o promlouvání. Hlas je zde integrální součástí celého zvuku souboru. A součástí naprosto jedinečnou.

Ovšem neobvyklé je celé pojetí Clarinet Factory, jejich hudba a také hudebníci, tedy Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl a Petr Pepino Valášek. Tvrdíme-li, že jsou naprosto originální, není to v jejich případě nadsázka.

Sbližování „vážné“ hudby s elektronikou

Důležité pro celkový zvuk alba je začlenění elektroniky. Někdy bývá snaha o moderní zvuk spíše cestou do pekel, především v rocku, ale Clarinet Factory si za mistrovské zvládnutí zaslouží pochvalu.

Není to samozřejmě z čisté vody, postupné sbližování s elektronikou charakterizuje soubor již delší dobu. Ostatně v roce 2017 vydali dvojalbum Worx & Reworx, jehož první disk nabízel výběr z jejich nahrávek, na druhém pak byly jejich remixy – a to je něco v oblasti klasiky stále řídké. A to říkám i s vědomím toho, že mluvit v případě Clarinet Factory o „vážné“ či „klasické“ hudbě je vzhledem k jejich produkci opravdu hodně nepřesné.