Kapela Čechomor se raduje, vyklízí šuplíky a nahrává novou desku

Původně Čechomor novou desku vůbec neplánoval. Po vynucené pauze v karanténě se však hudebníci znovu rádi potkali ve zkušebně.

„Minulou desku jsme udělali takovou načančanou. Jmenovala se Nadechnutí a bylo to takový obrovský. Tahle deska vzniká tak, že točíme všechno, co nás napadne, a točíme ji co nejjednodušeji. Všechno vymýšlíme za pochodu a třeba večer někoho napadne nějaká písnička, tak ji druhý den natočíme,“ líčí kreativní proces houslista a zpěvák Karel Holas.

„Udělali jsme si takovou radost a ona ta radost pořád pokračuje. A tak možná i desku takhle nazveme,“ nastiňuje zpěvák a kytarista František Černý, jaký titul by nové album mohlo nést.

Za dvaatřicet let na scéně má Čechomor nasbíraný materiál do zásoby. Nejen v ojedinělé žánrové kombinaci lidových písní s rockem. „Jsou to písničky, který se nám třeba nehodily na jinou desku, protože tam jsou třeba čtyři podobného typu, tak jedna zůstane v šufleti. A to šufle jsme teďka pěkně vyprázdnili,“ vysvětluje Černý.