Filmová upoutávka týdne: Bojovnice Mulan se konečně chystá do světových kin

Snímek je remake animovaného filmu Legenda o Mulan z roku 1998. Stejně jako dvaadvacet let starý předobraz vypráví příběh ze starověké Číny, která se brání nájezdům hunských hord. Císař vyhlásí mobilizaci, v jejímž důsledku musí jeden muž z každé rodiny vstoupit do armády. Jakmile přijedou verbíři do vesnice dívky Mulan, hrozí odchod i jejímu nemocnému otci. Mulan se ovšem převleče za chlapce a do války vyrazí sama.

Mulan je součástí série hraných předělávek animovaných hitů společnosti Walt Disney Pictures. V minulých letech slavily mimořádný finanční úspěch nové verze Knihy džunglí (2016), Krásky a zvířete (2017) nebo Lvího krále (2019). Profitabilní byl nicméně už původní animovaný film, který vedle rozpočtu 70 milionů dolarů utržil jen z kin více než 300 milionů. V roce 2004 na něj navázalo pokračování určené především pro trh videokazet a DVD.

Trnitá cesta do kin

První plány k realizaci hrané adaptace započaly v roce 2010. O šest let později došlo k přepsání scénáře, který měl být inspirován i originální čínskou Baladou o Mulan. Jako režisér byl původně zvažován držitel dvou Oscarů Ang Lee (Pí a jeho život /2012/), v roce 2017 však podepsala smlouvu režisérka Niki Carová (Pán velryb /2002/). Natáčení Mulan začalo v srpnu 2018 na Novém Zélandu a v Číně. S rozpočtem 200 milionů dolarů se jedná o nejdražší film režírovaný ženou.