Recenze: Než skončí léto, lze žít a umírat zároveň

Podle uměleckého ředitele MFF Karlovy Vary Karla Ocha byl film Babyteeth jedním z největších překvapení loňského festivalu v Benátkách, odkud Toby Wallace odjel s Cenou Marcella Mastroianniho pro mladé herce.

Hlavní hrdinkou je ale Milla, která právě potkala svou první lásku. Pro šestnáctiletou dívku je to ovšem i láska poslední, protože je vážně nemocná. Narkomana Mosese (jehož hraje zmíněný Toby Wallace) k Mille zpočátku přitahuje její přístup k lékům i penězům, ale zároveň je v něm i jakási odstředivá síla, když si uvědomí, že dívka ho bezmezně miluje a on ji svým chováním zraňuje víc, než by si zasloužila.

Mille dala filmovou podobu dvacetiletá Australanka Eliza Scanlenová, herečka se strmě stoupající kariérou. Upoutala na sebe pozornost v seriálu Ostré předměty nebo v historickém dramatu Malé ženy. Postava Milly je pro ni první hlavní rolí v celovečerním filmu.

Nejhorší podoba rodičovství

S novou situací se musí vyrovnat i rodiče, jejichž dobře vychovaná dcera, která chodila do houslí a ze školy šla rovnou domů, najednou začne vzdorovat. Vzdaluje se od nich hned nadvakrát: tím, že umírá, i tím, že dospívá. Od života, který jí zbývá, si chce vzít co nejvíc. Rodiče ve snaze svému dítěti poskytnout to nejlepší přistoupí na „nejhorší podobu rodičovství, co si dovedu představit“.

Matka (Essie Davisová) nemoc své dcery zvládá s pomocí psychofarmak a i otec, zavedený psychiatr, v nitru lavíruje nad propastí. Ztvárnil ho Ben Mendelsohn, českým divákům známý spíše z amerického mainstreamu (Temný rytíř povstal, Rogue One: Star Wars Story), kritici se ale shodují, že otec v Než skončí léto je jeden z nejlepších výkonů v kariéře tohoto australského herce. Svou postavu předkládá s hereckou virtuozitou.

Co vchází do tvých snů

Jestli se podle babských rad soudí kvalita filmu na základě toho, kdy si na něj druhý den ráno vzpomenete, pak Než skončí léto nejenže zní v hlavě ihned po probuzení, ale dokonce vchází svou tichou krásou do snu.