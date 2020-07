Recenze: Rough and Rowdy Ways. Nové písně Boba Dylana plynou, ale nemíjí

Na devětatřicátém studiovém albu – prvním počinu s autorskými písněmi po osmi letech – se Dylan opět přerozuje, hudebně i textově, zároveň klade na posluchače, na jeho všeobecný rozhled, značné nároky. Tak tomu ale bylo víceméně vždy – a nikomu, především však Dylanovi samotnému, to nevadilo. On jistě neměl pocit, že se předvádí, dělá chytrého, a my si nepřipadali v roli poučovaných žáčků.

Texty nové nahrávky jsou plné odkazů jak na populární kulturu, tak literaturu, poezii, filozofii i náboženství, nejvíce snad v Murder Most Foul, kde bychom napočetli až osmdesát narážek vsazených do písně o vraždě J. F. Kennedyho – Dylan zde zmiňuje The Beatles i Woodstock, Jih proti Severu i Everly Brothers, v litanickém závěru však končí sžíravým veršem, v němž parafrázuje název americké hymny, místo o hvězdami posetém praporu však zpívá o vlajce potřísněné krví. A to vše na ploše sedmnácti minut!