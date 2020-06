Recenze: „Jaro se loučí a léto pluje na obzor…“ Ke Stu básní staré japonské poezie

A když starých, tak skutečně, soubor sta japonských básní totiž pořídil básník Fudžiwara no Teika někdy kolem roku 1236. Nejstarší básně, které do svého kanonického díla zařadil, pocházejí ze 7. století – Sto básní tak pokrývá sedm století poezie.

Teika tak měl skutečně z čeho vybírat, byly to doslova tisíce veršů, přičemž již při prvním pohledu vidíme, že měl více než šťastnou ruku. Pokud bychom to totiž nevěděli, nepoznali bychom, že výbor nevznikl třeba předešlého roku, tak reprezentativně a nadčasově Teikova antologie působí.

Všechny básně jsou složeny z pouhých pět veršů, jsou tedy psány formou waka, což jistě klade na poety nebývalé nároky, mají-li vyjádřit vše, co mají v tu chvíli na srdci. Daří se jim to však výtečně, chce se zároveň dodat, že tím je charakteristická nejen japonská klasická poezie, ale v podstatě veškerá poezie Dálného východu: čínská, korejská… Tak například v básni Fudžiwary no Okikaze, který žil napočátku 10. století, čteme:

Pro léta stáří

mi na světě nic nezbývá.

I křivá sosna

se přiklání jen k moři

– mé samotě se vyhýbá.

Nepřebývá zde jediné slovo, a přece je řečeno vše. Stejně jako v básni císaře Tendži Tennóa (628–681):

V chýši ze slámy

probdím noc hlídáním

podzimní sklizně.

Zrána mám rukávy pláště

zmáčené rosou a slzami.

Zajímavé, zvláště z našeho „evropského“ pohledu, je zařazení také poezie básnířek, jako třeba císařovny Džitó (645–702):

Jaro se loučí

a léto pluje na obzor.

Nebe si suší

bělostné prádlo oblak

hned pod vrcholy hor.

Jak vidíme, Teika do svých Sta básní vybíral jak básně reflexivní, často s jasným existenciálním podtónem, tak lyrické krajinářské imprese, chybět nemohla ani lyrika milostná. Uveďme aspoň jeden příklad, básníka Minamotu no Šigejuki (?-1001):

Vlna se tříští

o útes – hned příští vlnu

vítr žene.

Jsem rozbitý jak o skálu

svou marnou láskou k ženě.

Jen tak pro zajímavost, zkuste si představit, co se v době, kdy vznikaly tyto vytříbené a dodnes moderní verše, psalo v Evropě. Rytířské písně, oslavy církevních světců a církve obecně, dvorská lyrika…

Fudžiwarových Sto básní se v Japonsku již dávno stalo klasickou knihou, je tedy jen dobře, že nyní vyšla i česky, a to v druhém, důstojném vydání. A chválou v tomto případě skutečně nelze šetřit: nejen pro výtečné překlady Heleny Honcoopové, ale také pro její zasvěcenou úvodní studii.