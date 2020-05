Vteřina dějepisu: Víte, na kterém ostrově byl králem Slovák?

Móric se narodil do dobré rodiny. Matka baronka, otec plukovník. I on se rozhodl udělat kariéru v rakouské armádě (kam Slovensko – coby součást Uherska, a to zase součást rakouské monarchie – spadalo), jenže se ukázalo, že má problém s autoritami. A ony s ním, protože se před nimi musel uklidit do Polska, kam se přiženil. Pak už to šlo ráz naráz, jeho paměti (co na tom, že přibarvené) se ostatně nestaly bestsellerem pro nic za nic.

Přidal se k polskému národnímu hnutí proti ruskému vměšování se, Rusové ho zajali a odvezli na Sibiř. Odtud se mu podařilo uprchnout a plavil se severním Pacifikem. Zakotvil v Paříži a podařilo se mu udělat dojem na francouzského krále, který Móricovi nabídl, jestli by se nechtěl stát francouzským zástupcem na Madagaskaru. Chtěl. A víc než dobře cizince z neznámého Slovenska přijali i na tomto ostrově – kmenoví náčelníci ho totiž zvolili králem králů (ampansacabe). Po návratu do Francie ho Ludvík XV. navíc povýšil na generála, připnul mu vojenský řád a začal vyplácet doživotní rentu.

Beňovskému bylo sotva třicet a mohl s poměrně zajištěnou existencí zůstat v závětří. Ale to on ne. Po polském hraběti Pulaskim, zapleteném do americké války o nezávislost, poslal do kongresu nabídku, že by z Madagaskaru udělal základnu bojů proti Anglii.

Američané s díky odmítli, Beňovský ovšem netesknil a nabídl své služby pro změnu rakouskému dvoru, kde už úřadovala Marie Terezie. Rakousko velkoryse zapomnělo na staré neshody, Beňovskému udělilo amnestii a on se tak mohl po letech konečně podívat na Slovensko. Odskočil si bojovat do rakousko-pruského konfliktu a také lobbovat za své nápady na vybudování námořního obchodu v Uhersku. S těmi ale u Marie Terezie, která mu mezitím udělila hraběcí titul, moc neuspěl.

Nevadí. Prosadit se pokoušel tedy znovu v Americe, kam se vydal osobně. Napřed to nevypadalo na žádnou velkou slávu, jenže pak se seznámil s Georgem Washingtonem a přihřál také rovnou svůj starý návrh na základnu na Madagaskaru, jenže ten už byl vzhledem ke zlepšujícím se vztahům mezi USA a Británií passé. Krachla i nadějná vyhlídka, že by na ostrově mohla vzniknout rakouská kolonie, kde by byl guvernérem. Josefu II. se taková představa zamlouvala, ale v císařské pokladnici se nenašlo dost peněz.

Beňovský se nenechal odradit. Pro změnu o povolení expedice na Madagaskar napsal do Británie – a jako její zástupce se tam také konečně vrátil a zorganizoval vzpouru domorodců proti Francouzům. Pak začal budovat budoucí hlavní město pojmenované skromně po něm – Mauritanie (neplést se starověkým královstvím ani africkou republikou), odkud vedl obchody, hlavně s otroky. Jaký paradox, když si ho Madagaskar kdysi zvolil za krále i proto, že chránil místní před zavlečením do otroctví.

Jenže pokojné žití v exotických končinách prostě neměl v kartách. Naštvaní Francouzi poslali tajně na Madagaskar výpravu, která na překvapenou Mauritanii zaútočila – a tento boj se stal také posledním dobrodružstvím Mórice Beňovského, jehož si našla jedna francouzská kulka.