Vteřina dějepisu: Bylo by to pěkné drama. Jak se mohl jmenovat pravý Shakespeare?

Obuvnický synek Christopher Marlowe neusedl jako jeho otec k verpánku, ale dostalo se mu univerzitního vzdělání na Cambridgi. Magisterského titulu dosáhl i díky přímluvě tajné rady královny Alžběty, prý totiž „prokázal Jejímu Veličenstvu cenné služby“. Patrně pracoval jako špion, přestože nenápadnost není slovo, které by se k jeho popisu zrovna hodilo – měl pověst homosexuála, rouhače a pijáka.

Žádný div tedy, že 18. května 1593 na něj byl vydán zatykač. Údajně byl autorem spisku šířícího „odporné kacířské myšlenky“. Než ale vyšetřování nějak pokročilo, byl zabit při rvačce v putyce. Byla jeho smrt jen fingovaná tajnou službou, aby Marlowe mohl dál žít jako někdo jiný, uchráněn od politického pronásledování?

I takové domněnky se objevují, tím spíš, že nástup Shakespearova úspěchu se plus minus kryje s Marloweovým koncem. A vzhledem k tomu, že se po Shakespearovi nedochoval žádný rukopis, který by prokazatelně napsal on sám, a i s přihlédnutím k dalším otazníkům o dramatikově životě a vzdělání zůstane tahle senzační představa asi ještě chvíli když ne pravděpodobná, tak alespoň možná.