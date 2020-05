Sledujte na ČT: Benny Cristo zazpívá v sobotu Evropě. Příští rok půjde do Eurovize s novou písní

„Benny zcela přesvědčivě vyhrál letošní národní kolo, ale bohužel nedostal příležitost se ukázat na velkém eurovizním pódiu, a proto jsme se rozhodli ho oslovit jako reprezentanta i pro příští rok. Chtěli bychom však nechat fanoušky a diváky promluvit do toho, s jakou písní by reprezentoval v nadcházejícím ročníku, protože Kemama to podle pravidel být nesmí. Diváky budeme včas a průběžně o všem informovat,“ vysvětluje manažerka vývoje České televize Lucie Kapounová.

Dvouhodinový program Europe Shine a Light bude živě přenášen z nizozemského města Hilversum, které Eurovizi hostilo v roce 1958. Představeno bude postupně všech jednačtyřicet zástupců, kteří se měli účastnit původně plánovaných semifinálových večerů 12. a 14. května a následného velkého finále.

Přes deset z nich už je potvrzených i pro příští rok, včetně belgických Hooverphonic či rakouského zpěváka Vincenta Buena. Reprezentanti si však budou muset podle pravidel nachystat novou skladbu.

To se bude týkat také Bennyho Crista, neboť právě s ním Česká televize oficiálně odstartovala jednání o jeho účinkování v dalším ročníku. „Mám obrovskou radost z toho, že mi Česká televize dala šanci ukázat, co ve mně je, i příští rok. Všem fanouškům a divákům můžu slíbit, že čas, který vzhledem k světovému dění mám, využiji naplno. Máte se na co těšit,“ komentuje Benny Cristo. Letos postoupil se skladbou Kemama.