Jistě vám neuniklo, že už titulek tohoto článku je poněkud návodný. Ano, Mary Dixonová Kiesová získala patent na výrobu pokrývek hlavy. Konkrétně přišla s technikou, jak je vyrobit ze slámy pomocí hedvábí a nití. A to hlavně díky Napoleonovi. Jeho dobyvačné snahy vedly Spojené státy k uvalení embarga na obchod s Francií a Velkou Británií, což zasáhlo mimo jiné do kloboučnických obchodů. Pokrývka hlavy byla tehdy samozřejmou součástí oděvu, takže evropské klobouky a čepce bylo třeba nahradit americkou alternativou. Mary nebyla první americká žena, která se pustila do inovace. S technikou pletení ze slámy přišla už v roce 1798 její krajanka Betsy Metcalfová, díky níž si tak mohly přivydělat i ženy a dívky, protože pletení slaměných čepců zvládly doma a z dostupných materiálů. O patent si ale nikdy nepožádala – na rozdíl od Mary Kiesové. Dceři irského farmáře k patentovému prvenství v osobním dopise blahopřála dokonce Dolley Madisonová, manželka amerického prezidenta, jenž patent Mary udělil. Originál se nedochoval, shořel v roce 1836 při požáru patentového úřadu. Mary Kiesová zemřela o rok později, stejně chudá, jak předepisoval její původní úděl, na němž papír s prezidentským podpisem nic moc nezměnil. S vrtošivou změnou módy opadl totiž i zájem o její metodu a klobouky.