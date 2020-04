Filmová upoutávka týdne: Lassie se (opět) vrací

Video of Lassie se vrací (2020) - HD Trailer | CZ dabing

Dlouhosrstá kolie Lassie zaujala filmové diváky poprvé před 77 lety. Snímek režiséra Freda M. Wilcoxe slavil velký úspěch, a studio MGM tak v následujících osmi letech vyprodukovalo ještě šest dalších pokračování. Od té doby se největší popularitě těšil ještě remake originálního filmu z roku 2005, jehož obsazení čítalo i Petera O’Toolea či Petera Dinklagea.

Nové pojetí tentokrát přichází z Německa, ačkoli v produkci pomohla i americká společnost Warner Bros. Natáčení probíhalo kromě mnoha oblastí v Německu i v České republice.

Film z velké části následuje původní premisu. Vypráví o dvanáctiletém Florianovi, který žije se svými rodiči a věrnou kolií v idylické vesničce na jihu Německa. Poté, co chlapcův otec přijde o práci, se rodina přestěhuje do menšího bytu. Psi v něm ale přebývat nesmí, a Lassie tak putuje za novým majitelem. Netrvá dlouho a kolie uteče, načež se vydá na dlouhou cestu za Florianem.

Cesta lemovaná známými jmény

Film realizoval režisér Hanno Olderdissen. Ten má s žánrem filmů pro děti a dospívající mnohé zkušenosti. Ne náhodou se námětu chopil poté, co natočil snímky Rock My Heart (2017) a Wendy 2 (2018), které se oba zabývaly vztahy dívek a jejich koňských přátel. Rock My Heart bylo v tuzemsku k vidění na zlínském filmovém festivalu.

Pro české publikum bude patrně nejznámější tváří v ansámblu nové Lassie Matthias Habich. Ten ve filmu hraje Lassiina nového majitele. Habich se proslavil v mnoha koprodukcích jako Nepřítel před branami (2001), Pád třetí říše (2004) nebo Předčítač (2008). Německou národní filmovou cenu obdržel za oscarový snímek Nikde v Africe (2001).

Lassie by se měla na svých cestách setkat i s dalšími populárními německými herci. Jedním je například Justus von Dohnányi, který se objevil v oceňovaných snímcích Experiment (2001), Napola: Hitlerova elita (2004) a u nás v před rokem uvedeném Tranzitu (2018). Jana Pallaskeová, jež v Lassie se vrací také hraje, je pak známá z trilogie Fakjů pane učiteli (2013–2017).

Českou premiéru příběhu o psí věrnosti plánuje distributor na letošní léto.