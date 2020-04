23. dubna 1836 vydal Karel Hynek Mácha vlastním nákladem lyricko-epickou skladbu Máj. Vyzdvihnutí jeho díla do „zlatého fondu“ české literatury se nedočkal, zemřel na podzim téhož roku, navíc – v souladu s nálepkou rozervaného romantika – těsně před svatbou se svou Lori. Až zhruba o dvacet let později Máj „objevili“ spisovatelé, kteří se na básníkův odkaz rozhodli navázat, jako například Jan Neruda. V době vydání Máje musel ale Mácha spolknout pár hořkých pilulek, včetně zmíněných slovo o „škváře“. Jeho básnické zastání se „česky mluvících osamělců“, „nešťastníků zbavených možnosti volně jednat“, totiž někteří kritici odmítli jako nečeské a rouhačské. Na druhou stranu věnovací báseň k Máji – Čechové jsou národ dobrý – byla zhudebněna a zařazována do vlasteneckých zpěvníků.