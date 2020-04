Poslat byste ho mohli do Prčic. 17. dubna 1966 se totiž poprvé šel pochod Praha–Prčice. Cíl prý neúmyslně vybrala manželka jednoho z pořadatelů, redaktora Jiřího Dvořáka z časopisu Turista, když dlouhou debatu o vhodném cíli ukončila větou: „Je čas na oběd, běžte s tím už do prčic!“ Trasa prvního ročníku měřila 65 kilometrů (dnes je na výběr na dvacet různých tras, včetně cyklistické a vozíčkářské) a do vejšlapu se pustilo 469 pochodníků. Nejvíce účastníků vyrazilo na pochod v roce 1981 – více než 35 tisíc, což jen svědčí o tom, jak populární se tato akce v socialistickém Československu stala. A po útlumu v devadesátých letech najde dost nadšenců, kteří chtějí jít do Prčic, i dnes. 54. ročník se sice kvůli pandemii nemoci COVID-19 neuskuteční (poprvé v historii), ale příští pochod už je oznámen na 15. května 2021.