Správná odpověď na doslovnou otázku „na co 16. dubna 1943 kápnul Albert Hofmann“ by měla znít: Kápnul na ruku. Konkrétně na svou. A vzápětí prožil pocity měnící se od úzkosti po štěstí a barevné fantazie. Látka, která mu ukápla, byla totiž LSD-25 (diethylamid kyseliny lysergové). Syntetizoval ji už o pár let dříve, ale teprve tato náhoda se stala doslova poslední kapkou k objevu psychoaktivních účinků. Ty Hofmann ještě ověřil 19. dubna cíleným experimentem sám na sobě; následující „trip“ na kole, který pak zažil cestou z laboratoře domů, dodnes připomíná takzvaný Bicycle Day. Začaly se zkoumat možnosti využití LSD v psychiatrii, svět ještě barevnější díky němu viděli hippies i různí umělci a americká armáda prý po tajných testech navrhla naládovat LSD do rakety a namířit ji na Sovětský svaz. O halucinogenní drogu se ale zajímali i v Československu (viz v iVysílání dokument LSD made in ČSSR), vyzkoušela si ji pod dohledem třeba socioložka Jiřina Šiklová. Zjišťování, že stavy po užití LSD mohou být stejně tak zatraceně dobré jako zatraceně špatné, vedlo k postupnému zákazu. Takže doma to raději nezkoušejte.