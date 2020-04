Vteřina dějepisu: Víte, který slavný bandita se narodil 13. dubna?

Ve filmu z roku 1969 je hráli Paul Newman a Robert Redford, ve skutečnosti (i když vlastně to jejich skutečná jména nebyla) se jmenovali Butch Cassidy a Sundance Kid.

Příběh prvního z nich se začal psát necelé století před premiérou oscarového westernu, 13. dubna 1866 . Ostatně syna britských emigrantů Roberta LeRoye Parkera by zlaté filmové sošky jistě potěšily, pokud jde o mamon, neupejpal se ho získat.

Jako zloděj nicméně začal komicky neohrabaně: když zjistil, že obchod, ve kterém si chtěl koupit kalhoty, je zavřený, vloupal se do něj a vzal si, co potřeboval. Slušně ale majiteli nechal vzkaz, že zaplatí, až přijde příště. To už měl přezdívku Butcher (později zkrácenou na Butch), tedy řezník, kterou získal při snaze vyučit se této živnosti. Příjmení „Cassidy“ si dal k poctě svého mentora, zloděje koní a dobytka Mikea Cassidyho.