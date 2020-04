Vteřina dějepisu: Víte, kdo se 12. dubna 1633 vytočil?

12. dubna 1633 Galileo Galilei, italský astronom, učenec, jenž svými poznatky zásadně přispěl k vývoji matematiky, fyziky i astronomie, stanul před tribunálem, který se naopak rozhodl vyškolit jeho.

Zájem inkvizice o jeho osobu (především hlavu) nebyl pro Galileie nic nového. Už v roce 1616 se mu dostalo od církve varování, aby si nechal pro sebe, že straní heliocentrické teorii Mikuláše Koperníka, tedy že Země není pupek soustavy, ale naopak že spolu s ostatními planetami krouží kolem Slunce. Takové pojetí ale podle církve příliš nekorespondovalo s biblickým scénářem. Proto když měla dojem, že Galilei svou „podmínku“ tak úplně nedodržuje, předvolala si ho na kobereček podruhé.

Tentokrát mu už tolik nepomohlo, že je váženým učencem a že má přátele ve vysokých, i církevních, kruzích. Došlo i na „předváděčku“ mučicích nástrojů (ne na Galileovi) a vylíčení možné smrti v plamenech. Slavný astronom jistě věděl, že nejde o plané výhrůžky, za troufalé tvrzení o nekonečném vesmíru, v němž je mnoho sluncí, skončil v roce 1600 na hranici jeho krajan Giordano Bruno. Protože si stál na svém – na rozdíl od Galileie, v jehož rozhodnutí mohl sehrál roli i vysoký věk (bylo mu tehdy 69 let) a podlomené zdraví.

Že by „odvolání bludů, které pronesl“, doprovodil aspoň vzdorovitou větou „A přece se točí!“ (přesněji: „A přece se pohybuje!“ – Eppur si muove!), není příliš pravděpodobné. To by zřejmě posypání hlavy popelem nestačilo a sám by se v popel obrátil. Jemu ale místo upálení bylo umožněno dožít v domácím vězení. Zemřel v roce 1642. Rehabilitován církví byl až o 350 let později (zatímco Bruno stále zůstává odsouzeným kacířem).