Klip týdne: Probuďte se! Korn představují toxickou izolaci

Korn (psané často jako KoЯn) je americká metalová kapela založená roku 1993, původem z Bakersfieldu, Kalifornie. Skupina vznikla po rozpadu L.A.P.D. (kapely, ve které byli 3 členové Korn). Korn za celou svou dosavadní kariéru prodali jen ve Spojených státech více než 16,5 milionu alb, přičemž obdrželi šest nominací Grammy, z toho dvě vítězné (pro „Freak on a Leash“ a „Here to Stay“). Navíc jsou považováni za tvůrce nového metalového stylu, tzv. nu-metalu a nové vlny amerického heavy metalu. Svým jedinečným stylem si vybudovali status jedné z nejznámějších a nejuznávanějších kapel hudebního světa.



Členové:

Jonathan Davis – zpěv, dudy

Reginald „Fieldy“ Arvizu – basová kytara

James Christian „Munky“ Shaffer – kytara, zpěv

Brian „Head“ Welch – kytara, zpěv

Ray Luzier – bicí



Diskografie:

Korn (1994)

Life Is Peachy (1996)

Follow the Leader (1998)

Issues (1999)

Untouchables (2002)

Take a Look in the Mirror (2003)

See You on the Other Side (2005)

Untitled (2007)

Korn III – Remember Who You Are (2010)

The Path of Totality (2011)

The Paradigm Shift (2013)

The Serenity of Suffering (2016)

The Nothing (2019)



