Recenze: Nová syntéza s jazzem měla pro rockery z Blue Effectu efekt

Úvodem jedno vysvětlení: kapela je sice na obalu první desky označena jako Modrý efekt, na druhém pak jako M. Efekt, v srdcích fanoušků však přesto i nadále zůstávala Blue Effectem, tak, jak se jmenovala, než byla za normalizace přinucena k odangličtění názvu i textů. A proto o ní tak i budeme mluvit.

Po vydání debutového alba Meditace (1970), jemuž předcházel úspěšný singl Slunečný hrob / I've Got My Mojo Working a jedno stylově neujasněné EP, zamířil Blue Effect v roce 1970 do studia s tehdy free-jazzovým Jazz Q Praha Martina Kratochvíla.

Výsledkem bylo vynikající, stále spíše přehlížené album Coniunctio, na němž obě strany vstoupily na neprobádané území, zároveň byly nevědomky v souladu se světovým vývojem. Pro Blue Effect to bylo zároveň potvrzení, že námluvy s jazzem mohou být velice podnětné a přínosné – pro všechny zúčastněné.

Vzájemný respekt k tomu „svému“

Logickým krokem tedy bylo kývnutí na nabídku JOČRu ke společnému nahrávání. Došlo k němu v červenci 1971 a všech pět nahrávek alba Nová syntéza (tři skladby složili členové Blue Effectu, kytarista Radim Hladík a zpěvák a klavírista Lešek Semelka, dvě dirigent JOČRu Kamil Hála se svým bratrem Vlastimilem) obstojí i ve zkoušce času. Jak Blue Effect, tak JOČR se drží toho „svého“, z celého alba je zároveň slyšet a cítit, jak se navzájem nejen respektují, ale i poslouchají.

Úvodní Hladíkova Má hra začíná sice klidně rozkládanými akordy klavíru, pak se ale přidají jazzové dechy, kytara, obě kapely a od tohoto momentu si volně přehazují témata. Sympatické také je, že žádná ze stran nechce mít navrch. A samozřejmě dojde i na brilantní, leč neexhibující Hladíkovo sólo, následované vygradovaným finále všech muzikantů.