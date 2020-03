Klip týdne: Lady Gaga nadává na lásku a ohlašuje novou desku

Stefani Joanne Angelina Germanotta (*28. března 1986 New York City, New York) je americká textařka, zpěvačka, herečka a producentka italského původu vystupující pod pseudonymem Lady Gaga. Proslavila se svým debutovým albem The Fame (2008) a singly „Just Dance“ a „Poker Face“. K roku 2015 byla zapsána třinácti výkony v Guinnessově knize rekordů, obdržela několik Cen Grammy, hudebních ocenění MTV, Zlatý glóbus za roli hraběnky v seriálu American Horror Story: Hotel a několik nominací na Oscara, především za film Zrodila se hvězda. Toho si nakonec odnesla za Nejlepší píseň (Shallow).



Diskografie:

2008 − The Fame

2009 − The Fame Monster

2011 − Born This Way

2013 − ARTPOP

2014 − Cheek To Cheek (s Tony Bennettem)

2016 − Joanne

2018 – A Star Is Born

2020 (??) – Chromatica



