Kameraman Jan Malíř získal cenu za celoživotní dílo. Točil s Hřebejkem, Chytilovou i Havlem

Zřejmě nejpopulárnějším snímkem, při jehož natáčení stál Malíř za kamerou, jsou Pelíšky. S Hřebejkem ale pracoval už dříve – jejich prvním společným filmem jsou Šakalí léta, snímek Musíme si pomáhat z roku 2000 zase získal nominaci na Oskara.

„Ten film mám mimořádně rád, ten se nám povedl. Ale samozřejmě, že když jedu s taxikářem, tak mu řeknu znáte Pelíšky a už to mám zadarmo,“ glosuje Malíř, který svůj úplně první film natočil s Věrou Chytilovou. Začátek kariéry pro něj prý byl velkou školou.

Malíř se kamery chopil i při natáčení Havlova Odcházení. „Pan prezident se učil. Nikdy nedělal film a my jsme mu všichni chtěli pomoct. Bylo to jedno z nejkrásnějších natáčení, on byl strašně šťastný, hrozně se těšil do práce a bavilo ho to. Bylo krásné, sedět měsíc vedle něj,“ vzpomíná oceněný kameraman.