Rytec, který se stal rytířem. Český sklář Tomáš Lesser získal francouzský Řád umění a literatury

Z obyčejné vázy Lesser dokáže vytvořit jedinečné umělecké dílo, do skla umí vyrýt obraz zvířete, rostliny i lidské postavy. Svou práci jezdí prezentovat do celého světa, velké úspěchy slaví hlavně v asijských zemích. Díky Francouzům je nyní s jeho jménem spojený i rytířský titul.

„Je to úžasný pocit, ale upřímně si myslím, že je to ocenění pro celou sklárnu. Nejenom pro mne. Každopádně je to závazné ocenění, protože mě zavazuje k tomu, abych práci dělal aspoň tak dobře jako doteď, ne-li ještě líp,“ říká Tomáš Lesser.

„Jemná nedokonalost práci zlidšťuje“

Do sklárny nastoupil hned po škole. Tehdy se ho jako mistr ujal Vladimír Skála, který ve sklárně pracuje už pětačtyřicet let.

„Jestli se mi ve fabrice něco povedlo, tak je to právě Tomáš Lesser. Víceméně jsem si ho vyvzdoroval. Když sem nastoupil, tak ho chtěli dát na úplně jinou pozici, a já jsem říkal, že by to byla velká škoda. A myslím, že jsem měl pravdu,“ vypráví Vladimír Skála.

V současné době se Tomáš Lesser věnuje váze, kterou si objednali zákazníci z Tchaj-wanu. Už na ní pracuje týden a minimálně další tři týdny rytí ho ještě čekají. „Pro Tchaj-wan vznikají kolekce každý rok. My jako rytci si můžeme vybrat nějaký motiv, který je vhodný pro to rytí, který se na vázu hodí, který se nám líbí a o kterém jsme přesvědčení, že jsme schopni to udělat hezky,“ říká Lesser.