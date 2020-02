Zemřel Kirk Douglas, hvězda zlaté éry Hollywoodu. Bylo mu 103 let

Douglasův syn Michael, držitel Oscara, napsal v prohlášení: „S nesmírným smutkem oznamujeme, že nás opustil Kirk Douglas. Pro svět byl legendou, hercem zlaté éry filmu… Ale pro mě a mé bratry Joela a Petera byl prostě tátou.“

Na zesnulého herce vzpomenula i manželka Michaela Douglase Catherine Zeta-Jones: „Do konce života tě budu milovat. Už teď mi chybíš,“ napsala.

Kirk Douglas si největší slávu vydobyl zejména ve 40. a 60. letech minulého století, na plátně se objevoval ale ještě před několika lety.

Narodil se v roce 1916 jako Issur Danielovitch v Amsterdamu ve státě New York do rodiny chudých židovských přistěhovalců z oblasti nynějšího Běloruska. Od mládí se věnoval divadlu, boxu a řecko-římskému zápasu a absolvoval také hereckou průpravu na Americké akademii dramatických umění v New Yorku.