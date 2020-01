Umění vs. umění. Interiér hradecké galerie je vystaven sporům

Otázku, do jaké míry zasáhnout do interiérů nedávno zrekonstruované budovy, řeší Galerie moderního umění v Hradci Králové. Podle ředitele této umělecké instituce Františka Zachovala nechtějí tvůrci vystavovat svá díla vedle výrazného potrubí vzduchotechniky, které Aleš Lamr proměnil v trvalou uměleckou intervenci. Galerie by ho chtěla od výstavních prostor oddělit stěnami, takové řešení odmítá autor díla i architekt rekonstrukce.