Recenze: Chtít chytit Mertu. Jeho pařížské album z roku 1969 se vrací na vinylu

Šla tehdy Prahou zvěst, Merta že nahrál desku v Paříži, a bylo to něco zcela neuvěřitelného – aby ne, psal se první posrpnový rok, to zaprvé, a zadruhé desku „venku“ měl tehdy jenom Karel Gott, a to teprve pár měsíců. A teď že by Merta? A kdo to vlastně je? Jo, Karlův most a Platýz? Jarda Hutka a Karel Kryl? Aha, tak tenhle…

Fámy se ukázaly být pravdivými, Mertovi v Paříži dlouhohrající deska skutečně vyšla. Z kolegů písničkářů měl tehdy vydanou desku pouze Jaroslav Hutka, a to ještě pouze půlku singlu, tedy jednu jedinou píseň, a Krylův Bratříček byl také teprve před vydáním. A vezmeme-li celou naši pop music (již zmíněné Gottovo západoněmecké debutové album vyšlo v říjnu 1968), Vladimír Merta byl tedy druhým „populárním“ interpretem, který měl na Západě vydanou velkou desku. Zajímavé, jen co je pravda.

Ortodoxní folkloristé by si možná rvali vlasy, ale…

Celou polovinu z osmi písní, které Merta souhrou náhod natočil v Paříži, kde pobýval po studentské brigádě, tvoří lidovky a je vlastně zbytečné spekulovat, zda to tehdy byla z nouze ctnost, protože prostě neměl dostatek vlastních nahratelných písniček, anebo záměr.